Сёмин: искать виновного в драке не стоит, я сам, может, повёл себя неправильно

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от финального матча Кубка России с «Уралом». Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников». На 94-й минуте вспыхнула массовая драка, по итогом которой судья Алексей Николаев удалил четырёх игроков.
«Заслуженная победа, хотя матч получился сложный. «Урал» показывает хороший футбол, и календарь у нас сложнее. У нас вся команда играла с «Рубином», три дня отдыхали, и восстановления не было. И всё же игроки подошли к финалу в блестящей форме.
Мы сделали подарок нашим болельщикам. Столько людей на выезд «Локомотива» не приезжало никогда. Клуб хорошо поработал и помог болельщикам приехать в Сочи. Но они приехали не просто поддержать команду, а для того, чтобы вернуться с победным настроением.
Возможно, сегодня нам где-то повезло. С «Амкаром» играли хорошо, вели матч к победе, но закончилась та встреча как-то непонятно. Та игра наложила отпечаток на следующие матчи — с ЦСКА и «Рубином».
В конце матча вспыхнули эмоции. Искать виновного, наверное, не надо. И я сам, возможно, повёл себя в тот момент неправильно. Хотя просто хотел подальше увести своих игроков, чтобы те не получили красные карточки», — сказал Сёмин на пресс-конференции.