Данцев: «Урал» перегорел — у нас нет опытных игроков, кроме Павлюченко

Защитник ''Урала'' Александр Данцев поделился впечатлениями от поражения в финальном матче Кубка России с «Локомотивом». Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».
«Вообще, в нашем составе нет опытных футболистов. Кроме Ромы Павлюченко. Всё-таки ажиотаж вокруг матча стоит назвать серьёзным. К сожалению, в игре нам не удалось показать всё, что мы планировали. Считаю, что мы эмоционально перегорели. Мы бились, старались, делали, всё, что могли, но проиграли. Нам не хватило опыта в матчах подобного накала», — цитирует Данцева Rusfootball.