Эштреков: у «Урала» не было вариантов, «Локомотив» явно играл сильнее

Экс-главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков прокомментировал победу «железнодорожников» над «Уралом» (2:0) в финале Кубка России.
«Думаю, вариантов не было у «Урала». «Локомотив» был явно сильнее и победил заслуженно. Можно ли считать сезон удачным после победы в Кубке? Это вопрос к руководству. Главное – выиграли Кубок России, и в следующем сезоне будут еврокубки. Эта задача выполнена – трофей один есть. Через чемпионат не вышло, но получился другой вариант. Считаю, что это нормальный успех для команды.
Останется ли Сёмин? Опять вопрос к руководству. Задайте его Геркусу. С моей точки зрения, Сёмин, конечно, должен остаться и работать дальше. Не знаю, как решат в руководстве, но я только за то, чтобы Юрий Павлович остался. Думаю, всё будет нормально», — сказал Эштреков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.