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Роналду установил рекорд по количеству голов в полуфинале Лиги чемпионов

2 мая 2017, вторник. 23:24. Футбол

Форвард «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико».

На 10-й минуте Роналду выиграл борьбу на втором этаже, после чего головой пробил прямо по центру ворот. На 73-й минуте мяч отрикошетил от ноги Фелипе Луиса к Роналду, который дождался, пока мяч ляжет ему на ногу и затем нанёс неотразимый удар по воротам.

Роналду установил рекорд по количеству голов в полуфинале Лиги чемпионов (12). На счету легенды «Реала» Альфредо Ди Стефано 11 мячей в полуфиналах самого престижного клубного турнира Европы.

Видео доступно в «Твиттере».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги чемпионов «Реал» — «Атлетико». «Реал» ведёт со счётом 2:0.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид ФК Реал Мадрид Альфредо Ди Стефано Криштиану Роналду Статистика
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