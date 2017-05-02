Ал. Миранчук провёл сотый матч за «Локомотив»

Финал Кубка России с «Уралом» стал сотым матчем за «Локомотив» для полузащитника Алексея Миранчука. В юбилейной игре 21-летний футболист забил гол и завоевал свой второй Кубок России в карьере. «Железнодорожники» одержали победу со счётом 2:0.
«Мы поздравляем Лёшу и желаем не останавливаться на достигнутом!» — сообщается на официальном сайте «Локомотива».
«Локомотив» выиграл Кубок России в седьмой раз и повторил рекорд ЦСКА. Следом идут «Спартак» и «Зенит», побеждавшие в этом турнире по три раза.