Симеоне: всё ещё думаю, что у «Атлетико» есть шанс выйти в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Реала» (0:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Первый тайм не получился ни у нас, ни у „Реала“ — обе команды угрожали друг другу, но ошибались в передачах. Несмотря на это, они забили, а с нашей стороны был шанс у Гамейро, но Навас спас их. Во втором тайме мы больше держали мяч, но это ничего нам не принесло, а „Реал“ воспользовался возникшим пространством. Футбол — это замечательная игра, и ещё что угодно может случиться. Всё ещё думаю, что у нас есть шанс пройти дальше.
Сказал ребятам после матча, что мы должны забыть об этом поражении. Это очень тяжело, но это футбол. Мы будем выкладываться до финального свистка ответного матча. «Реал» был лучше, и мы должны поздравить их. На следующей неделе мы собираемся сделать что-то невероятное. Мы — «Атлетико», и, может быть, мы способны сделать это», — цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.
Ответный матч между «Реалом» и «Атлетико» состоится 10 мая в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон».