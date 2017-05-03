Савич: «Атлетико» хотел играть по-другому, мы ещё можем оправиться от 0:3

Защитник «Атлетико» Стефан Савич поделился впечатлениями от разгромного поражения в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом». Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:0.
«Мы хотели играть по-другому и забить „Реалу“, но теперь выйти в финал будет очень сложно, потому что мы проиграли 0:3 и ни разу не забили. Но мы будем верить до конца, мы всё ещё можем оправиться от этого поражения», — цитирует Савича сайт УЕФА.
Ответный матч между «Реалом» и «Атлетико» состоится 10 мая в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон».