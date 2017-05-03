Тарасов: сегодня я доказал всем, что у меня есть мужское достоинство

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от финального матча Кубка России с «Уралом». Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».
«Финальный матч, Кубок России, одна игра. Готовились сегодня. План тренера полностью выполнили и добились результата. Сегодня мы были одной командой и ничего не дали сделать „Уралу“. У „Урала“ вообще в первом тайме не было моментов. Мы давили, контролировали игру, сразу отбирали мяч. Пусть нам чуть-чуть подфартило, но везёт сильнейшим. До этого две игры в чемпионате проиграли, поэтому нам за это боженька дал победу.
Не могу сказать, что мы ставили всё на Кубок. Чемпионат — это чемпионат, Кубок — это Кубок. Сегодня хотели выиграть. А «Уралу» отдельный респект. Команды не просто так попадают в финал, они обыграли там «Краснодар», «Рубин»…
Конечно, чувствовал ответственность, спасибо главному тренеру, который поговорил со мной. У меня была неудачная игра с ЦСКА. Но это футбол, все ошибаются. Много было негатива, было тяжело психологически, но сегодня я доказал всем, что у меня есть мужское достоинство. Я сделал всё, что от меня зависело. И тренеру отдельное спасибо за доверие», — цитирует Тарасова Rusfootball.