Кроос: «Реал» контролировал игру за счёт дополнительного игрока в полузащите

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал победу над «Атлетико» (3:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Это очень хороший результат, даже лучше, чем мы ожидали, но это всего лишь первый матч. У нас был дополнительный игрок в полузащите (Иско. — Прим. „Чемпионата“), поэтому мы контролировали игру и доставляли мяч в опасные зоны. „Реал“ заслужил победу, однако есть ещё матч в гостях.
Замечательно, когда в твоей команде играет такой футболист, как Роналду. Всем нужен игрок, приносящий результат. Криштиану невероятен», — цитирует Крооса BBC Sport.