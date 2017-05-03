Зидан: лучшее в Роналду — в решающие моменты он всегда там, где нужно

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от разгрома «Атлетико» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:0. Криштиану Роналду оформил хет-трик.
«Мы довольны проделанной работой, но „Реал“ ещё не в финале. Мы забили и прежде всего отыграли на ноль, но на следующей неделе команду всё равно ждёт ответный матч.
Самое замечательное в Роналду — в решающие моменты он всегда там, где нужно. Он забил три гола, уникальный игрок! Он заслуживает всех похвал, я тут ни при чём. Он настоящий профессионал и всегда хочет побеждать. Ему всегда мало, всегда хочется большего», — сказал Зидан в эфире Mediaset Premium.