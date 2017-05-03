Мостовой: поведение Ари — вопиющий случай, он бежал, прыгал, толкал, бил

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой осудил драку, произошедшую в финале Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» (0:2).
«Эмоции всегда присутствуют, но то, что мы увидели в концовке, — это было не совсем по-футбольному. Удалили с обеих сторон по два человека, но можно было удалить и трёх-четырёх. То, что сделал Ари, — это, конечно, вопиющий случай. Он бежал, прыгал, толкал, бил. Я вообще был в раздумьях, не понимал, что такое могло случиться. Бывают такие моменты, когда ты не сдерживаешь своих эмоций, но это же не хоккей. Это в хоккее можно снять перчатки, подраться и получить свои штрафные минуты. В футболе так нельзя», — сказал Мостовой в эфире «Все на матч».
На 94-й минуте на поле вспыхнула массовая драка, по итогам которой судья Алексей Николаев удалил четырёх игроков.