Роналду назван лучшим игроком матча «Реал» — «Атлетико»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком первого матча полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0) по версии УЕФА.
Португальский футболист забил все три гола в ворота «матрасников». 32-летний Роналду довёл число мячей за «Реал» до 400 и остаётся лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба. Кроме того, Криштиану первым в истории ЛЧ оформил хет-трики в двух матчах плей-офф подряд.
Ответный матч между «Реалом» и «Атлетико» состоится 10 мая в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон».