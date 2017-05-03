Коке: «Атлетико» уже обыгрывал «Реал» с Роналду со счётом 4:0

Полузащитник «Атлетико» Коке считает, что у его команды всё ещё остаются шансы на выход в финал Лиги чемпионов. В первом полуфинальном матче «матрасники» на выезде проиграли «Реалу» — 0:3, все три гола забил нападающий «сливочных» Криштиану Роналду.
«Сейчас мы думаем о матче чемпионата Испании, который пройдёт в субботу, а уж затем задумаемся об ответной игре. Мы хотим выйти в финал и не прекращаем верить в это.
Это заслуженная победа, поздравляем «Реал». Ответный матч получится классным. Хуже проиграть в полуфинале, чем в финале, но мы продолжим сражаться. Это футбол, а мы уже обыгрывали «Реал» с Криштиану на «Висенте Кальдерон» со счётом 4:0», – приводит слова Коке Mundo Deportivo.