Чорлука: самый лучший коллектив — это наш «Локомотив»!

Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука поделился эмоциями от победы над «Уралом» в финале Кубка России. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».
«Победители Кубка России! Самый лучший коллектив — это наш „Локомотив“! Кубок — наш!» — написал Чорлука на своей странице в «Твиттере».
Отметим, что это второй трофей хорвата в составе «Локомотива». Ранее он выигрывал Кубок России в 2015 году.
«Локомотив» выиграл Кубок России в седьмой раз и повторил рекорд ЦСКА. «Урал» в турнире не побеждал.