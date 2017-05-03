«Реал» — «Атлетико» — 3:0. Видеообзор матча

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» уверенно обыграл «Атлетико». Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:0.
Все три гола на свой счёт записал нападающий «сливочных» Криштиану Роналду. В дебюте игры португалец выиграл борьбу на втором этаже и головой пробил прямо по центру ворот. На 73-й минуте мяч отрикошетил от ноги Фелипе Луиса к Роналду, он дождался, пока мяч ляжет ему на ногу, и нанёс неотразимый удар по воротам. В концовке Роналду дождался прострельной передачи Лукаса Васкеса, остановил мяч, а затем аккуратно пробил низом.
Видео лучших моментов матча «Реал» — «Атлетико» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.