Роналду сравнялся с Месси по числу хет-триков в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду догнал форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси по количеству хет-триков в Лиге чемпионов, сообщает Opta. В первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0) Роналду забил три гола.
Это седьмой хет-трик португальца в Лиге чемпионов. По этому показателю он сравнялся с Месси.
Напомним также, что 32-летний Роналду довёл число голов за «Реал» до 400 и остаётся лучшим бомбардиром в истории клуба.
Криштиану перешёл в мадридский клуб в 2009 году из «Манчестер Юнайтед».