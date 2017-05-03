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Роберто Карлос: Деле Алли несомненно хорош для «Реала»

3 мая 2017, среда. 05:22. Футбол

Бывший защитник мадридского «Реала» Роберто Карлос считает, что полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли идеально подошёл бы «сливочным».

«Он великолепный игрок. Он мне нравится, я видел несколько отличных игр с его участием в чемпионате Англии. Конечно, решения по поводу трансферов принимает президент клуба. Но Алли, несомненно, достаточно хорош для «Реала», — приводит слова Роберто Карлоса Goal.

В нынешнем сезоне Алли провёл 33 матча в английской Премьер-лиге, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Тоттенхэм Хотспур ФК Реал Мадрид Деле Алли Роберто Карлос
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