Асенсио: Роналду всегда превосходит все ожидания в отношении себя

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио после победы над «Атлетико» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов выразил восхищение игрой нападающего Криштиану Роналду. Португалец оформил хет-трик в этой встрече, доведя общее число голов за «Реал» до 400.
«Криштиану продолжает становиться только лучше. Он всегда превосходит все ожидания в отношении себя.
Мы должны поблагодарить наших болельщиков, потому что всякий раз, когда приходит время решающих игр, они помогают нам двигаться вперёд. Результат полностью отображает происходившее на поле. Эта победа даёт нам большое преимущество перед ответной игрой, но мы должны настроиться на матч на «Висенте Кальдерон» очень серьёзно.
Мы знали, насколько важно было не пропустить гол дома. Нам удалось сохранить ворота в неприкосновенности, а самим забить трижды", — приводит слова Асенсио Goal.