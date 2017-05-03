«Марсель» нацелился на приобретение Мурильо

«Марсель» проявляет интерес к колумбийскому защитнику «Интера» Джейсону Мурильо, сообщает Football Italia. Миланский клуб готов расстаться с 24-летним футболистом за € 25 млн.
Интерес к колумбийцу также проявляет «Манчестер Юнайтед».
Мурильо перешёл в «Интер» из «Гранады» летом 2015 года, подписав контракт на пять лет. В нынешнем сезоне колумбиец провёл 25 матчей в чемпионате Италии, однако результативными действиями не отметился.
Ранее сообщалось, что вариант с приобретением Мурильо рассматривает лондонский «Арсенал».