Зидан: сила «Реала» — его философия игры

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением, что является главной силой его команды. Французский специалист рассказал об этом после первого матча полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико», в котором «сливочные» на своём поле победили со счётом 3:0.
«Сила «Реала» — его философия игры. Мы стараемся действительно играть, поскольку располагаем очень сильными футболистами. Играя терпеливо, мы способны доставить головную боль любому противнику. Первые полчаса наша команда продемонстрировала замечательный футбол, если принять во внимание ритм, голевые моменты и технику наших игроков. Во второй половине мы действовали очень эффективно и забили два гола, не создав много голевых моментов», — цитирует Зидана Marca.
Ответная игра между этими командами состоится 10 мая.