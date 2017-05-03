Лукас Перес близок к возвращению в Испанию

Нападающий лондонского «Арсенала» Лукас Перес по окончании нынешнего сезона может вернуться в Испанию, сообщает Football Espana. Одним из главных претендентов на 28-летнего форварда считается «Эспаньол».
В свою очередь, футболист также заинтересован в получении регулярной игровой практики, без которой он не сможет пробиться в состав сборной Испании на ЧМ-2018.
Лукас перешёл в «Арсенал» из «Депортиво» летом 2016 года. В нынешнем сезоне он провёл всего 11 матчей в чемпионате Англии (из них лишь 2 в основном составе) и забил 1 гол.