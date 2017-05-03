Аспиликуэта: конечно, льстит, когда твоё имя связывается с «Барселоной»

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал информацию о том, что к нему проявляет интерес «Барселона». Сообщалось, в частности, что каталонский клуб может попытаться купить трансферный лист игрока сборной Испании, если не удастся приобрести защитника «Арсенала» Эктора Бельерина.
«Конечно, льстит, когда твоё имя связывается с «Барселоной». Это означает, что ты делаешь свою работу достойно. В предыдущем сезоне таких историй не слышал. Это следствие того, что «Челси» является лидером АПЛ», — цитирует Аспиликуэту The Guardian.