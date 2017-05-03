Массовая драка, фанаты на поле, поклон Сёмина трибунам. Фото финала Кубка России

2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи столичные «железнодорожники» в финальном матче розыгрыша Кубка России одержали победу над екатеринбургским «Уралом» со счётом 2:0 и завоевали почётный трофей. Голами в составе красно-зелёных отметились Игорь Денисов и Алексей Миранчук. «Локомотив» выиграл Кубок России в седьмой раз и повторил рекорд ЦСКА. Следом идут «Спартак» и «Зенит», побеждавшие в этом турнире по три раза.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Урал» – «Локомотив», подготовленные специальным фотокорреспондентом Дмитрием Голубовичем.
Смотрите также фоторепортаж с церемонии награждения и из победной раздевалки «Локомотива».