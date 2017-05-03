Хитцфельд не советует «Баварии» покупать звёзд на позиции Рибери и Роббена

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Оттмар Хитцфельд не советует клубу приобретать звёзд на те позиции, на которых выступают полузащитники Франк Рибери и Арьен Роббен. Хитцфельд считает, что 34-летний француз и 33-летний голландец всё ещё достаточно сильны, чтобы играть достойно.
«Конечно, Рибери и Роббен стали немного старше, но всё ещё сохранили самый высокий уровень игры. И если бы «Бавария» приобрела игроков атакующего плана мирового уровня, то это превратилось бы в театр. Думаю, что с Робертом Левандовским атакующая линия «Баварии» отлично укомплектована», — цитирует Хитцфельда Sky Germany.