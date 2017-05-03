Марио Гомес: уверен, «Вольфсбург» сохранит прописку в Бундеслиге

Нападающий «Вольфсбурга» Марио Гомес выразил уверенность, что команда и в следующем сезоне будет выступать в элите немецкого футбола. Игрок сказал это после домашнего матча 31-го тура чемпионата Германии с мюнхенской «Баварией», в котором «волки» потерпели разгромное поражение со счётом 0:6.
«Я уверен, что «Вольфсбург» сохранит прописку в Бундеслиге. Последние три матча превращаются для нас в финал. Мы будем играть с командами уровня «Вольфсбурга» и должны доказать, что заслуживаем выступления в Бундеслиге», — приводит слова Гомеса интернет-издание Sportal.
В данный момент «Вольфсбург» с 33 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.