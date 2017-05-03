Роналду – первый игрок, забивший 20 голов в мадридских дерби

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду установил очередной рекорд по итогам первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0). В поединке с «матрасниками» португалец забил 400-й гол за «Реал», а также сравнялся с Лионелем Месси по количеству хет-триков в Лиге чемпионов.
Также Криштиану Роналду стал первым игроком, забившим 20 голов в истории мадридских дерби.
Всего в сезоне-2016/17 Лиги чемпионов нападающий «Реала» в 11 матчах забил 10 голов. Роналду занимает второе место в списке бомбардиров и отстаёт на один гол от Лионеля Месси.
Видео лучших моментов матча «Реал» — «Атлетико» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА