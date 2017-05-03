«Боруссия» Д намерена продлить контракт с Кагавой

Руководство и тренерский штаб дортмундской «Боруссии» довольны игрой полузащитника Синдзи Кагавы, о чём сообщил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк. По словам последнего, «Боруссия» намерена продлить контракт с японским футболистом.
«Посмотрим, как будут развиваться события. То, что Кагава играет достойно, бросается в глаза. Он способен играть соответствующим образом и под давлением», — цитирует Цорка Kicker.
По итогам 31 тура Бундеслиги Кагава принял участие в 18 матчах, выйдя на поле в основном составе в 11 из них. Он стал автором 1 гола и 4 голевых передач. Контракт Кагавы с «Боруссией» в силе до лета 2018 года.