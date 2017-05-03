Зидан: Начо способен играть одинаково сильно на любом месте обороны

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выразил восхищение игрой защитника Хосе Игнасио Начо. Последний заменил получившего травму защитника Даниэля Карвахаля по ходу первого матча полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико». Играя на своём поле, «сливочные» добились победы со счётом 3:0.
«Я ставлю Начо очень высокую оценку. Начо способен играть одинаково сильно на любом месте обороны. Он способен сыграть на флангах, в центральной зоне… Меня впечатляет его концентрация в каждом эпизоде игры, и я рад за него», — приводит слова Зидана Marca.
Ответная игра между столичными командами состоится 10 мая.