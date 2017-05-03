На матч «Спартак» — «Терек» в продаже осталось 889 билетов, с «Томью» — 1062

На официальном сайте «Спартака» в свободной продаже осталось не так много билетов на домашние матчи. На игру с «Томью», которая состоится 6 мая, в онлайн-продаже осталось 1062 билета. Все билеты на верхние сектора за воротами.
На матч с «Тереком», который состоится 17 мая, в онлайн-продаже осталось всего 889 билетов, из них шесть билетов на центральные трибуны, а остальные на верхние сектора за воротами.
За четыре тура до окончания чемпионата России «Спартак» лидирует в РФПЛ и опережает идущий вторым «Зенит» на 8 очков.
Таблицу РФПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».