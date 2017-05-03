Клопп: «Ливерпуль» находится под давлением, но мне это нравится

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не испытывает трудностей из-за давления, под которым команда находится на финише сезона. За три тура до конца чемпионата Англии мерсисайдцы занимают третье место.
«Я не думаю о текущей позиции «Ливерпуля». Нужно просто мыслить позитивно и серьёзно подходить к делу. Мы выиграли последний матч, это было очень важно. На прошлой неделе мы проиграли, и это было уже не так приятно.
Впереди матч против «Саутгемптона». Кто-то думает, что три очка у нас в кармане? Это не так. Мы должны работать, чтобы добиться положительного результата. В конце концов вы получите то, что заслуживаете.
Такого рода давление я действительно люблю. Это значит, что мы находимся в правильном положении», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
Матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон» состоится 7 мая. Начало – в 15:30 мск.