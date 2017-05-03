В центре Екатеринбурга, где была организована фан-зона, около 5 тыс. болельщиков следили накануне за финальным матчем Кубка России, в котором «Урал» встречался с «Локомотивом», сообщает пресс-служба уральской команды. Встреча завершилась победой столичного клуба со счётом 2:0.
«Хочется поблагодарить «Урал» за организацию этой прямой трансляции на экране в самом центре города. Да ещё и сейчас, в такой вечер, когда погода хорошая. Я не смог поехать в Сочи и поболеть воочию за любимую команду, поэтому пришёл сюда. Среди всех площадок, где показывали матч, выбрал эту, и друзей с собой взял. И мы не пожалели. Потому что это не закрытое заведение какое-то. Здорово, что здесь чувствуется атмосфера единства болельщиков, среди тех, для кого это на самом деле важно. «Урал», вперёд!» — сказал Сергей, один из болельщиков «Урала».
В фан-зоне Екатеринбурга за финалом Кубка России следило около 5 тыс. фанатов