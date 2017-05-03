Швайнштайгер совершил символический бросок в бейсбольном матче

Полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер побывал на бейсбольном матче и даже вышел на поле. Футболист совершил первый символический бросок в матче между «Чикаго Кабс» и «Филадельфией Филлис».
Вместе с Бастианом Швайнштайгером на поле вышла и его супруга, бывшая сербская теннисистка Ана Иванович. Оба получили по игровой футболке «Чикаго Кабс».
Бастиан Швайнштайгер 30 марта 2017 года покинул «Манчестер Юнайтед» и перешёл в «Чикаго Файр».
Фото также можно посмотреть на официальной странице «Чикаго Кабс» в "Твиттере".