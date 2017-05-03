Роберто Карлос: между «Реалом» и «Атлетико» огромная разница

Бывший защитник мадридского «Реала» Роберто Карлос проанализировал первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «сливочными» и «Атлетико». Играя на своём поле, подопечные Зинедина Зидана добились уверенной победы со счётом 3:0.
«Разрыв между игровыми линиями «Атлетико» был очень большим. В середине поля они оставляли сопернику очень много свободных зон. С выходом на поле Асенсио и Лукаса Васкеса «Реал» стал действовать быстрее. Вообще «Реал» сыграл умно, и замены Зидана были продуктивными. Я бы не сказал, что «Реал» показал совершенную игру, так как совершенства не существует. Однако они были близки к этому. И я бы не сказал, что «Атлетико» не играл. Однако дело в том, что между «Реалом» и «Атлетико» огромная разница. «Реал» очень силён», — цитирует Роберто Карлоса AS.
Ответная игра между этими командами состоится 10 мая.