Нападающий «Бетиса» Зозуля ведёт переговоры с «Нью-Йорк Космос»

Нападающий «Бетиса» и сборной Украины Роман Зозуля может продолжить карьеру в США. Как сообщает Marca, футболист ведёт переговоры с «Нью-Йорк Космос». Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшие дни. Последнее слово за руководством «Бетиса».
Украинский футболист был близок к уходу во время зимнего трансферного окна. Тогда «Бетис» оформил переход игрока в «Райо Вальекано», но из-за протестов мадридских фанатов сделка была аннулирована, и Зозуля вернулся в «Бетис». В связи с тем что для украинца это был второй переход, с января 2017 года футболист не имеет права принимать участие в матчах «Бетиса».
Контракт Романа Зозули с бело-зелёными действует до июня 2019 года.