Роббен надеется побить рекорд Круиффа по чемпионским титулам

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен сравнялся по чемпионским титулам с легендарным голландским футболистом Йоханом Круиффом, скончавшимся в прошлом году в возрасте 68 лет. Об этом пишет Bild.
По итогам сезона-2016/17 Роббен в составе «Баварии» стал чемпионом Германии. Для голландца это 10-й чемпионский титул в карьере игрока. Ранее Арьен Роббен шесть раз становился чемпионом в составе «Баварии», дважды выигрывал золото АПЛ с «Челси» и по разу Ла Лигу с «Реалом» и Эредивизию с ПСВ. Столько же чемпионских званий у Круиффа (9 — с «Аяксом», 1 – с «Барселоной»).
«Я прочитал, что повторил достижение Круиффа. Теперь я нахожусь на одном уровне с величайшим голландским футболистом всех времён. Неплохо стоять на одной ступеньке с ним. Теперь мне нужен как минимум один чемпионский титул», — цитирует Роббена Bild.
Контракт 33-летнего голландца с «Баварией» действует до лета 2018 года, так что Роббен ещё может успеть выиграть свой 11-й чемпионский титул.