Лебедев: Павлюченко могут привлечь к уголовной ответственности

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился мнением о финале Кубка России, в котором «Локомотив» на стадионе «Фишт» в Сочи обыграл «Урал» (2:0), а также прокомментировал слова нападающего екатеринбуржцев Романа Павлюченко в адрес форварда «железнодорожников» Ари.
«Эмоции кипели, каждый хотел победить, ведь Кубок России является важным турниром для российских клубов с точки зрения попадания в Лигу Европы. Но инцидент, произошедший в матче «Урал» – «Локомотив», обязательно должен быть рассмотрен дисциплинарным комитетом РФС. Все, кто принимал участие в данном эпизоде, не только те четыре футболиста, которые были удалены, должны будут понести за это ответственность.
Что касается слов Романа Павлюченко в адрес Ари, это непозволительно. Он бывший игрок сборной, кумир нашей молодёжи. А за фразу «Он ещё ответит по приезде в Екатеринбург», если Ари обратится в соответствующие органы, Роман вообще может быть привлечён к уголовной ответственности», – сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.