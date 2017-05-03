Лам: в 2014 году в матче с «Реалом» схему выбрали игроки, а не Гвардиола

Защитник и капитан «Баварии» Филипп Лам рассказал, что перед ответным полуфинальным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2013/14 с «Реалом» (0:4) футболисты сами выбрали схему на игру. После матча многие раскритиковали Гвардиолу, отметив, что его система не работает.
«Гвардиола хотел, чтобы футболисты чувствовали себя комфортно, поэтому он решил, чтобы мы играли так, как этого хочет команда.
После поражения все говорили, что его система не работает, но на самом деле это была не его тактика. Любой, кто разбирается в футболе, мог заметить, что это не схема Гвардиолы, он никогда так не играет. Наверно он больше никогда так не сделает», — цитирует Лама Zeit Online.