«Милан» контактировал с представителями Мораты

Нападающий «Реала» Альваро Мората интересен «Милану». Sky Sport Italia сообщает, что представители россонери контактировали с агентами футболиста.
Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли побывал в Мадриде, на первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико» (3:0). Там же функционер провёл переговоры с агентами Мораты.
Во время летнего трансферного окна «Милан» будет готов потратить порядка € 130 млн. Мората, чей контракт с «Реалом» действует до лета 2021 года, оценивается в € 40 млн.