«Урал»: можем только посочувствовать пострадавшему болельщику «Локомотива»

«Урал» не несёт ответственности за произошедшее за пределами организованной фан-зоны и не знает подробности избиения болельщика «Локомотива» в Екатеринбурге после финала Кубка России, в котором столичный клуб победил со счётом 2:0. Об этом сказал пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских.
«Инцидент с болельщиком «Локомотива» произошёл в городе неподалёку от фан-зоны. На самой территории организованной зоны болельщиков, где собралось около пяти тысяч человек, всё прошло отлично, без проблем. Болельщики «Урала» ко всем относятся дружелюбно, потому, несмотря на нервный матч, стычек не было. Органы правопорядка, задействованные внутри фан-зоны, сработали профессионально.
Можно сказать, праздник удался, если не считать результат финала Кубка России. Что касается произошедшего с болельщиком «Локомотива»: «Урал» не несёт ответственности за произошедшее за пределами организованной фан-зоны. Мы можем только посочувствовать пострадавшему. Не знаем всех подробностей случившегося, но выражаем надежду, что правоохранительные органы дадут объективную оценку инциденту», — сказал Медведевских в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.