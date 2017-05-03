Г. Иванов: Павлюченко вправе говорить всё, что захочет, у нас свободная страна

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от финального матча Кубка России с «Локомотивом». Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».
На 94-й минуте вспыхнула массовая драка, по итогам которой судья Алексей Николаев удалил четырёх игроков, в том числе Фидлера. После встречи нападающий «Урала» Роман Павлюченко в нецензурной форме выразил своё отношение к форварду «Локомотива» Ари, который принял участие в драке.
«Почему все говорят про драку? Почему никто не может сказать, что матч был организован на отличном стадионе, в отличную погоду… А вот все про драку. Ну да, потолкались — эмоции, конец игры. Это футбол, так бывает. Хотелось ли мне выбежать на поле? Зачем мне выбегать на поле? Там опытные футболисты должны были сами разобраться. Но для чего на поле побежали запасные футболисты «Локомотива», наши побежали? Надо было тренерским штабам сработать хорошо, а то все побежали, начали друг другу предъявлять претензии. Счёт 2:0 уже был, надо было спокойно доиграть. А так, немного концовку смазали, я считаю, это не красит ни нас, ни «Локомотив».
Павлюченко вправе говорить всё, что захочет, потому что у нас свободная страна. Роман считает так, значит, он так видел, так слышал. И я говорю ещё раз, меня там не было, я не слышал, а со слов говорить не хочу. Не хочу комментировать пока, давайте дождёмся решения комитета. К тому же ещё Виталию Мутко надо обращение сделать. Будем ждать. Рома очень спокойный парень, я не знаю, что случилось. С «Зенитом» была одна история. Там была чистая несправедливость со стороны судьи, Роман как лидер команды пошёл добиваться справедливости. Да, может, где-то погорячился, но это судья его спровоцировал. Здесь же другая история. Понимаешь, Роман увидел, как Ари со спины ударил Артёма Фидлера. Как бы ни было, но со спины бить кулаком с размаху — это некрасиво. С моей стороны это было видно, и Роман видел, что его товарища по команде исподтишка ударили", — цитирует Иванова Ura.ru.