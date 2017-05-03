«Аякс» – «Лион»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:45

В среду, 3 мая, в Амстердаме на стадионе «Амстердам-Арена» состоится матч 1/2 финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Лионом». Встреча начнётся в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Лион».
Встречу 03.05.2017 рассудит итальянская бригада арбитров во главе с рефери Джанлукой Рокки.
Ранее команды встречались друг с другом четыре раза. Два матча закончились победой «Аякса», дважды команды сыграли вничью. Последняя встреча между командами состоялась в 2011 году и завершилась вничью со счётом 0:0.