«Монако» – «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

В среду, 3 мая, в Фонвьей на стадионе «Луи II» состоится матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Монако» и «Ювентусом». Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Ювентус».
Матч будет обслуживать испанская бригада арбитров во главе с рефери Матеу Лаосом.
Ранее команды встречались друг с другом четыре раза. Один матч закончился победой «Монако», однажды команды сыграли вничью, и два раза сильнее оказались футболисты «Ювентуса». Последняя встреча между командами состоялась в 2015 году и завершилась вничью со счётом 0:0.