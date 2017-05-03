Иньеста приступил к тренировкам и поможет «Барселоне» в матче с «Вильярреалом»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста восстановился после травмы приводящей мышцы бедра и будет готов помочь своей команде в ближайшем матче 36-го тура чемпионата Испании. Каталонцы 6 мая на «Камп Ноу» примут «Вильярреал».
AS сообщает, что Иньеста в ходе сегодняшней тренировки работал наравне со всеми. Из-за повреждения 32-летний хавбек был вынужден пропустить матч 35-го тура с «Эспаньолом» (3:0).
«Барселона» лидирует в испанской Примере, но у идущего вторым «Реала» игра в запасе. Обе команды набрали по 81 очку.
Таблицу Примеры можно посмотреть на «Чемпионате».