Дель Пьеро: Мбаппе определённо обладает качествами, которыми напоминает Анри

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказал мнение о нападающем «Монако» Килиане Мбаппе и поделился ожиданиями от противостояния с монегасками в полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, что первая полуфинальная игра состоится сегодня в Монако.
«Дела у него идут потрясающе здорово. Этот игрок творит в последнее время удивительные вещи. Когда проводишь год, подобный этому, то хочешь и завершить его здорово. Ты просто обязан сделать это. Впрочем, если речь идёт о моих персональных надеждах, то будем надеяться, что у него не получится! Он определённо обладает качествами, которыми напоминает Тьерри Анри — изумительного футболиста. Самое главное для таких игроков — это то, что они должны черпать в чём-то вдохновение, впрочем, они при этом должны искать источники для этого в самих себе, а не сводить всё к копированию других футболистов.
Соперник определённо опасен. Если ты добрался до полуфинала, то ты без сомнений сильнее команд, которые сошли с дистанции ранее. У «Ювентуса» есть всё, чтобы взять верх в этом противостоянии. Команда действует плотно, мощно и может забить в любой момент. В арсенале у «Юве» много сильных качеств и лучшая защита в Европе… Как минимум одна из трёх лучших, и это большое преимущество.
К матчам с «Монако» туринцам надо подходить уверенно и действовать с позиции силы. В нынешнем «Ювентусе» это мне нравится больше всего, наряду с командным азартом и сплочённостью. В день матча всё это должно быть соединено вместе", — приводит слова Дель Пьеро официальный сайт УЕФА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Ювентус». Начало — в 21:45 мск.