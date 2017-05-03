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Павлюченко: я готов принять наказание, но и Ари надо наказать

3 мая 2017, среда. 17:31. Футбол

Нападающий екатеринбургского «Урала» Роман Павлюченко заявил, что форвард московского «Локомотива» Ари должен получить многоматчевую дисквалификацию за драку в концовке финального матча Кубка России, но оскорблять его в беседе с журналистами не стоило. Высказался Павлюченко и относительно того, что он может понести наказание за свои высказывания.

Встреча «Урала» и «Локомотива», прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи во вторник, 3 мая, завершилась победой «железнодорожников» со счётом 2:0. В конце встречи игроки устроили потасовку, в результате которой с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды Артём Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны красно-зелёных — Ари и Джефферсон Фарфан. После матча Павлюченко на просьбу прокомментировать игру ограничился нецензурной бранью в адрес бразильца.

Павлюченко обматерил Ари, назвав его г***ном

«Наверное, не те слова подобрал, хотя суть остаётся той же. Нельзя было так ругаться, не имел права так говорить, но всё равно считаю, что человек не имел права так поступать. Этого человека надо как-то наказывать, дисквалифицировать не только на Кубок, чтобы он вообще не играл матчей 10-15 в чемпионате. Человек приехал в Россию играть в футбол и делает такие вещи, это неправильно.

Ситуация не очень красивая с моей стороны, но, понимаете, Фидлер — наш капитан, а его просто нагло били сзади по голове. Что ещё я должен был делать? Просто надо было другие слова подобрать. Если бы я сделал такое в Англии, мне купили бы билет и отправили назад в Россию. Я считаю, что человек, приехавший в Россию, не имеет права так себя вести.

Наверное, что-то будет. Я уже был наказан недавно, сейчас опять в центре скандала. Но что поделаешь — что произошло, то произошло. Если брать игру с „Зенитом“, это совсем другое; то, что произошло в Питере, больше не произойдёт — ни на поле, ни с судьёй, вчера была другая ситуация. Наверное, наказание будет, но считаю, что это должен быть штраф, это не должно касаться игр. И я готов принять наказание, но и его надо наказать — Ари повёл себя безобразно, все видели, что он сделал», — цитирует Павлюченко ТАСС.

Г. Иванов: Павлюченко вправе говорить всё, что захочет, у нас свободная страна
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Урал Ари — футболист Роман Павлюченко
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3 мая 2017, среда
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