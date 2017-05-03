Красножан: Миранчук отлично сыграл в эпизоде с голом в финале Кубка России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Красножан оценил перспективы полузащитника «железнодорожников» Алексея Миранчука, который отметился красивым голом в финальном матче Кубка России с «Уралом» (2:0).
«Парень талантливый, и у него есть все данные для ещё большего роста. Всё будет зависеть от него самого и его окружения. Его гол был на исполнение, и он отлично сыграл. Старт карьеры у Миранчука великолепный», — сказал Красножан в интервью «Газете.Ru».
Видео гола Миранчука можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.