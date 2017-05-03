Созин: на мой взгляд, Павлюченко — к комитету по этике, Ари — нет

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин высказал мнение о том, будет ли комитет по этике рассматривать поведение нападающего «Урала» Романа Павлюченко после финального матча Кубка России с «Локомотивом» (0:2).
В конце встречи на поле произошла драка, в результате которой с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды Артём Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны красно-зелёных — Ари и Джефферсон Фарфан. После матча Павлюченко нецензурно высказался в адрес Ари.
«Как уже однозначно высказался председатель комитета Семён Андреев, рассмотрение может быть инициировано только после обращения президента РФС Виталия Мутко. Какой процент вероятности? На мой субъективный взгляд, рассмотрение поведения Романа Павлюченко вполне соответствует регламенту комитета по этике. Думаю, этот эпизод направят в наш комитет. Что касается Ари, то, опять же по моему мнению, по этому инциденту нужно обращаться в КДК, а то и вообще в правоохранительные органы", — сказал Созин.