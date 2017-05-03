РФС и немецкий футбольный союз подписали новый меморандум о сотрудничестве

В оргкомитете «Россия-2018» глава немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель и президент РФС Виталий Мутко подписали меморандум о сотрудничестве сроком на два года. Первое соглашение между организациями было подписано в Германии ещё в 2012 году.
«Меморандум несколько расширяет и дополняет те договоренности, которые были раньше. Данное соглашение даёт большую почву для сотрудничества — подготовки молодых и талантливых игроков, обмена опытом и знаниями. Мы рассчитываем на серьёзную и плодотворную работу. Также речь идёт и о подготовке судей, передаче опыта использования наследия ЧМ-2006 и работы с болельщиками. Кроме того, мы обсудили много вопросов о подготовке к Кубку конфедераций и чемпионату мира. Хочу поблагодарить президента немецкого футбольного союза. Данке шон!
Что касается товарищеских матчей, то это отдельная тема для разговора. У них очень плотный график. Конкретных дат нет, но в меморандуме говорится также и о встрече молодёжных команд.
У нас будет собрана первая сборная из ребят 14 лет. Тренером станет один из лучших специалистов. Это долгая работа, ребят надо готовить с семи лет и растить их до взрослой команды. Надо лет 10, чтобы работать по этой методике» — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
«Я очень рад, что мы продолжаем наше взаимодействие. Мы сможем расширить нашу работу в сфере обмена талантам, подготовки судей. Без хорошей базы высот не достигнешь. Если мы хотим достичь высоких результатов, должны найти свои таланты в такой большой стране, как Россия. Мы убеждены, что в России много талантов, но их ещё не открыли, у них нет опыта.
Мы рады, что наш опыт и наша концепция могут быть переданы сегодня России. Мы в Германии разработали 366 пунктов, которые находят лучших игроков для команд. Так наша национальная команда выигрывает. В большой стране организовать это будет сложнее, поэтому наш опыт поможет», — сказал Гриндель.