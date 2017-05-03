Манучарян опубликовал фотографии с Ари и Фернандешем и написал: «До встречи»

Нападающий «Урала» Эдгар Манучарян после финального матча Кубка России с «Локомотивом» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал две фотографии с игроками «железнодорожников» — форвардом Ари и полузащитником Мануэлем Фернандешем. Армянский футболист написал: «До встречи».
В конце матча, прошедшего вчера, 2 мая, на стадионе «Фишт» в Сочи и завершившегося победой «Локомотива» со счётом 2:0, на поле произошла драка, в результате которой с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды Артём Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны красно-зелёных — Ари и Джефферсон Фарфан.
«Урал» и «Локомотив» сыграют друг с другом в Екатеринбурге 17 мая в рамках 29-го тура российской Премьер-Лиги.
Манучарян опубликовал фотографию с Ари и написал: «До встречи»