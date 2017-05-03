Президент «Реала» Флорентино Перес вручил нападающему Криштиану Роналду памятную футболку в честь 400 голов в составе мадридской команды. После этого португалец выступил с речью.
«Я очень рад. Матч с „Атлетико“ был полон эмоций. Команда играла потрясающе, и благодаря трём забитым мячам вечер получился особенным. Теперь „Реал“ на шаг ближе к Кардиффу, и мы счастливы. Чувствую себя очень хорошо, я готовился к тому, чтобы быть в хорошей форме во время решающих стадий чемпионата Испании и Лиги чемпионов. Хотя одних тренировок мало — чтобы добиться успеха, не обойтись и без доли везения. Поэтому я говорю, что благодаря самоотверженной и напряжённой работе всё происходит естественно. Я счастлив, удачлив, и я землянин.
400 голов в «Реале» — это особенное достижение. Внушительные цифры, и я такого не ожидал. Это плод работы всей команды, меня самого и всех людей, которые имеют отношение к клубу, а также болельщиков, которые всегда нас поддерживают. Это дополнительный стимул всегда защищать эти цвета. Я счастлив и хочу показать максимум возможного за то время, что нас с «Реалом» будет связывать контракт. Буду стараться забивать голы и помогать «Реалу» выигрывать трофеи.
У нас потрясающая команда. Вчера мы ещё раз доказали, что пребываем в хорошей форме и уверены в себе. Одержать победу со счётом 3:0 — это потрясающе, мы добились важного успеха. Мы очень мотивированы и хотим продолжать путь, хотим сыграть в финале Лиги чемпионов. У нас есть небольшое преимущество, и мы в шаге от поездки в Кардифф. Будем надеяться, что мы сможем туда поехать", — приводит слова Роналду пресс-служба «Реала».
«Реал» одолел «Атлетико» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 3:0, и Роналду оформил в этой встрече хет-трик. Ответная игра состоится 10 мая.
Роналду получил футболку в честь 400 голов за «Реал» и сказал, что он землянин